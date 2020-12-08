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  3. Harran Üniversitesi KPSS şartsız 81 kadrolu işçi alacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Harran Üniversitesi KPSS şartsız 81 kadrolu işçi alacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS'siz 81 sürekli personel alacağını duyurdu. İnternet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre en az ilköğretim mezunu alım yapılacak. Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hastanelerde çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar için başvurular bugün başladı. İşte detaylar...

Harran Üniversitesi KPSS şartsız 81 kadrolu işçi alacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Harran Üniversitesi, kadrosuna   8  Lise Mezunu Hasta Bakımı ve Temizliği Görevlisi, ilköğretim mezunu 28 temizlik Görevlisi alacak. Alımların 3 ü Eski Hükümlü ve 25 i sürekli işçi statüsünde olan adaylardan yapılacak. KPSS şartsız başvurularda kura yöntemi ile değerlendirme yapılacak.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İşçi alımına müracaat edecek adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6.Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.  

Harran Üniversitesi KPSS şartsız 81 kadrolu işçi alacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular bugün başlayacak ve 12 Aralık tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların 170 telefon numarasından İŞKUR'a ulaşması ya da esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden açılacak başvuru sayfasından müracaatını yapması gerekmektedir. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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