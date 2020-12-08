Harran Üniversitesi KPSS şartsız 81 kadrolu işçi alacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Harran Üniversitesi, kadrosuna 8 Lise Mezunu Hasta Bakımı ve Temizliği Görevlisi, ilköğretim mezunu 28 temizlik Görevlisi alacak. Alımların 3 ü Eski Hükümlü ve 25 i sürekli işçi statüsünde olan adaylardan yapılacak. KPSS şartsız başvurularda kura yöntemi ile değerlendirme yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İşçi alımına müracaat edecek adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6.Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular bugün başlayacak ve 12 Aralık tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların 170 telefon numarasından İŞKUR'a ulaşması ya da esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden açılacak başvuru sayfasından müracaatını yapması gerekmektedir.

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