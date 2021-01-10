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  3. Harran Üniversitesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu!

Harran Üniversitesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nin merkez kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Harran Üniversitesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangın kısa sürede deponun her tarafına sıçradı.

İçerisinde beyaz eşya, yatak, mobilyaların bulunduğu depodaki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine destek amaçlı jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Harran Üniversitesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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