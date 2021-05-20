Harranlı çocukların "Survivor" parkuru profesyonelleşiyor!

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçeye bağlı Yedikardeş köyünde araziye kurulan alanda yarışan çocukların heyecanının medyaya yansıması üzerine köye profesyonel parkur kurulması için çalışma başlattı.

Başkan Özyavuz, çocuklarla ve parkurun kurulmasına öncülük eden öğretmen Ali Çeçen ile bir araya geldikten sonra belediye ekiplerini köye yönlendirdi.

Ekipler, köyde incelemelerde bulunup kurulacak parkura ilişkin fizibilite çalışması yaptı.

"ADINA YAKIŞIR NİTELİK KAZANACAK"

Harran Belediyesi Koordinatörü Ahmet Köse de imece usulü kurulan parkurda yarışan çocukların heyecanına ortak olup, bir süre izlediği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Köse, AA muhabirine, alandaki yarışların binlerce insanın dikkatini çektiğini belirterek, belediye olarak çocuklara yeni bir eğlence alanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Bir televizyon kanalındaki yarışma programında da yer alan parkurun portatifini köye kurmaya karar verdiklerini anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Harranlı hemşehrilerimiz bu parkuru imece usulü yapmış. Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'un talimatıyla buraya geldik. Öğrencilerimizle kendisi de bir araya geldi, istişarelerde bulundu. Haberlerin medyada yankı uyandırmasının ardından başkanımız bu konuyla bizzat ilgilendi. Çocuklarımıza bir müjdeyi veriyoruz. Buradaki parkuru daha modern ve profesyonel hale getireceğiz. Harran Survivor parkuru, adına yakışır bir nitelik kazanacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı, heyecanı görüyor, gereğini yapmak için gayret ediyoruz. Biz geleceğimize güveniyoruz, yeter ki onlara imkan ve fırsatlar sunalım. Harran Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamak adına elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

"ÇOK ARAYAN SORAN, İLGİLENEN OLDU"

Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen de desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Hayalimiz gerçek Survivor'a katılmak, benzer bir şeyi Harran'da uygulamak. Biz bu kadar ilgi beklemiyorduk, çok arayan soran, ilgilenen oldu. Harran Belediye Başkanımız bizi aradı, makamında ağırladı, talep ve önerilerimizi dinledi. Survivor parkuru ve park yapması talebinde bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadı, en yakın sürede köyümüze parkur ve park desteği sağlayacağını iletti. Kendisine Harranlılar olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTUM"

Köye profesyonel parkur kurulacak olmasından duyduğu sevinci ifade eden çocuklardan Halime Çeçen ise "Çok teşekkür ediyorum, heyecanlandım, mutluluktan havalara uçtum." dedi.

Yarışmacı çocuklardan 11 yaşındaki Mustafa Çeçen, alanda çok eğlendiklerini dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

Zehra Çarboğa da "Bu işin bu kadar duyulacağını ve ilgi göreceğini bilmiyorduk. Bizi bir abla aradı, neye ihtiyacımız olduğunu sordu. Sorması bile bizi çok mutlu etmeye yetti. O ablamıza da buradan çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI