Harrison Byford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Byford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Byford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harrison Byford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harrison Byford 26 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harrison Byford Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harrison Byford, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Harrison Byford'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harrison Byford Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.twitter.com/harrison_byford
Harrison Byford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harrison Byford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Ağustos 2021 yılında Dover Athletic
Harrison Byford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harrison Byford şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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