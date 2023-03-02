Harrison Firth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Firth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Firth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harrison Firth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harrison Firth 5 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harrison Firth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına - tarihinde katılmıştır. Harrison Firth'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harrison Firth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harrison Firth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harrison Firth şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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