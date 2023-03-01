Harrison Lea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Lea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Lea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harrison Lea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harrison Lea 12 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harrison Lea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Harrison Lea'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harrison Lea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harrison Lea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harrison Lea şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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