Harrison Male kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Male Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Male adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harrison Male Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harrison Male 13 Eylül 2000 tarihinde Bridlington şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harrison Male Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harrison Male, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Harrison Male'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harrison Male Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/harrison_male1
Harrison Male Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harrison Male futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Leeds U21
13 Ağustos 2018 yılında Tadcaster
31 Mayıs 2019 yılında Leeds U21
2 Ekim 2020 yılında Gateshead
1 Temmuz 2021 yılında Worthing
Harrison Male Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harrison Male şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Leeds United
Harrison Male Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
İngiltere U16 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
İngiltere U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.