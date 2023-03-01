Harrison Neal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Neal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Neal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harrison Neal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harrison Neal 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harrison Neal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG Sports LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harrison Neal'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Harrison Neal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harrison Neal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sheff Utd U21
13 Ağustos 2021 yılında Kettering
3 Ocak 2022 yılında Sheff Utd U21
4 Ocak 2022 yılında Southend United
31 Mayıs 2022 yılında Sheff Utd U21
12 Temmuz 2022 yılında Barrow
31 Mayıs 2023 yılında Sheff Utd U21
Harrison Neal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harrison Neal şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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