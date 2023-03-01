Harry Beautyman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Beautyman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Beautyman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Beautyman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Beautyman 1 Nisan 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Beautyman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harry Beautyman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 4 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Harry Beautyman'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harry Beautyman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Beautyman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Beautyman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Beautyman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leyton Orient

1 Nisan 2011 yılında Hastings United

1 Mayıs 2011 yılında Leyton Orient

16 Ağustos 2011 yılında Sutton Utd

16 Ağustos 2013 yılında Welling Utd.

24 Kasım 2014 yılında Peterborough

30 Ocak 2015 yılında Welling Utd.

31 Ocak 2015 yılında Peterborough

21 Temmuz 2016 yılında Northampton

1 Temmuz 2017 yılında Stevenage

4 Ocak 2018 yılında Sutton Utd

Harry Beautyman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Beautyman şuan Sutton United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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