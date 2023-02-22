Harry Brockbank kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Brockbank Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Brockbank adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Brockbank Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Brockbank 26 Eylül 1998 tarihinde Bolton şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harry William Brockbank şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Brockbank Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCD yapmaktadır. Harry Brockbank, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Brockbank'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Harry Brockbank Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/harry_brockbank

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Harry Brockbank Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Brockbank isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Harry Brockbank Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Brockbank futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bolton U23

30 Kasım 2018 yılında Salford

1 Ocak 2019 yılında Bolton U23

1 Temmuz 2019 yılında Bolton

21 Ocak 2022 yılında El Paso

1 Temmuz 2022 yılında St. Pat's

Harry Brockbank Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Brockbank şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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