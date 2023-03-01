Harry Clifton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Clifton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Clifton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Clifton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Clifton 12 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harry Louis Clifton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Clifton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Harry Clifton'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harry Clifton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harry.clifton/

Harry Clifton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Clifton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Clifton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Clifton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Grimsby Town

15 Eylül 2016 yılında Grantham

31 Mayıs 2017 yılında Grimsby Town

Harry Clifton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Clifton şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Harry Clifton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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