Harry Kyprianou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Kyprianou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Kyprianou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Kyprianou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Kyprianou 16 Mart 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kıbrıs,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Χάρη Κύπρος Κυπριανού / Harry Kypros Kyprianou şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Kyprianou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Harry Kyprianou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Kyprianou'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Kyprianou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Kyprianou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Harry Kyprianou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Kyprianou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2015 yılında Southend U21

5 Şubat 2016 yılında Lowestoft

31 Mayıs 2016 yılında Southend U21

1 Temmuz 2016 yılında Southend United

23 Ekim 2020 yılında Bromley

2 Ocak 2021 yılında Southend United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Oxford City

8 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC

Harry Kyprianou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Kyprianou şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harry Kyprianou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Watford (2013-2015), Southend United (2015-2016)

Kıbrıs U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.