Harry Lodovica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Lodovica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Lodovica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harry Lodovica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harry Lodovica 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harry Lodovica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Harry Lodovica, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Lodovica'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harry Lodovica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harry Lodovica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Temmuz 2019 yılında Northwood FC
13 Şubat 2020 yılında Chal. St. Peter
21 Temmuz 2020 yılında Cheshunt
1 Eylül 2021 yılında East Thurrock
18 Ekim 2021 yılında Kempston Rovers
27 Şubat 2022 yılında Braintree
15 Mart 2022 yılında Biggleswade Town
1 Mayıs 2022 yılında Braintree
9 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
Harry Lodovica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harry Lodovica şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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