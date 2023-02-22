Harry Lynch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Lynch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Lynch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Lynch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Lynch 16 Mayıs 2006 tarihinde Warrenpoint şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Lynch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Lynch'nin Glenavon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Lynch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Lynch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Harry Lynch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Lynch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Glenavon

Harry Lynch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Lynch şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Warrenpoint Town FC (-2018), Glenavon FC (2018-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.