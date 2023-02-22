Harry Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Murphy 22 Ekim 2003 tarihinde Portadown şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Murphy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Murphy'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Portadown

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

Harry Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Murphy şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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