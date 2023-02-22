Harry Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Oconnor 27 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Oconnor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Oconnor'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Harry Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında UCD

Harry Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Oconnor şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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