Harry Potter hayranlarına müjdeli haber! Bu kez dizi oluyor

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Harry Potter'ın dizisi için HBO Max ve Warner Bros., harekete geçti. Henüz başlangıç aşamasında olunan dizi için şirketlerin ilginç fikirlere sahip senaristlerle görüştüğü belirtiliyor.

SEVİLEN SERİ BU DEFA DİZİ OLACAK

İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap halinde yazılan fantastik roman serisi Harry Potter ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi. Dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başarmış ve edebiyat tarihine geçmiştir. Birçok seveni olan bu serinin evreninde geçecek bir dizinin yapılıp yapılmayacağı ise serinin hayranları tarafından fazlasıyla merak edilen bir konuydu.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Harry Potter dizisi için çalışmalara başlandı. WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max, Harry Potter dizisi için çalışmalara başladı ve şu anda senaristlerle görüşüyor. Kaynaklardan alınan bilgilere göre HBO Max, halihazırda senaryo fikirlerini söyleyen yazarlarla görüşmüş.