Dünya klasiklerinden bir tanesi olan ve herkes tarafından sevilerek izlenen serinni üçüncü filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı bugün çokça arananlar arasında yerini aldı. Film hakkındaki detaylarla ilgili bilgi almak isteyenler Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? sorularıyla internetten bakmaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde yer verdik.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilen kahramanın yeni bir filmi daha. Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca'nın kız kardeşi Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin'in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Harry Potter özellikle fantastik severler için ve çocuklar için oldukça ilgi çekici filmler arasında yer almaktadır. Uzun süre kitapları okunduktan sonra bu kitapların film serileri hazırlanmaya başlanmıştır. Seri olarak hazırlanan bu filmin çekildiği yerler de oldukça farklıdır ve ilgi çekicidir. Efsaneye dönüşen Harry Potter filminin çekildiği mekanlar: