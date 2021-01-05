Harry Potter'ın çocuk yıldızının 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı!

Zorlu bir hamilelik sürecinin ardından oğlu Abraham'ı kucağına alan İngiliz oyuncu Jessie Cave 3 aylık bebeğinin koronavirüsüne yakalandığını duyurdu.

33 yaşındaki sosyal medya hesabından hastane odasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. İngiltere'de ki yeni mutasyon sonrası alınan kısıtlama kararlarına gönderme yaptı.

"BEBEĞİMİN İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİN"

Jessie paylaşımına; "Haberleri izole edilmiş bir hastane odasında izledim. Zavallı bebeğim korona oldu. Şu an durumu iyi ve günden güne daha da iyiye gidiyor. Bu mutasyon çok güçlü ve bulaşıcı. Umarım herkes önümüzdeki günlerde daha dikkatli olur. Yeni yıla böyle başlamak ve travmatik bir doğumdan bu kadar kısa süre sonra hastaneye dönmek istemezdim. Doktorlara minnettarım. Lütfen bebeğimin iyileşmesi için dua edin." notunu düştü.

Komedyen Alfie Brown'la 2014'te evlenen Cave'in, Donnie, Margot ve Abraham olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.