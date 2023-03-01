Harry Ransom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Ransom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Ransom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harry Ransom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harry Ransom 1 Ekim 1999 tarihinde Uckfield şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harry William Dominique Ransom şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harry Ransom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Every Aspect yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Harry Ransom'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Harry Ransom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harry Ransom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Eastb. B. U19
1 Kasım 2017 yılında Eastbourne
1 Temmuz 2019 yılında Millwall U21
2 Ekim 2020 yılında Dover Athletic
13 Şubat 2021 yılında Millwall U21
1 Temmuz 2021 yılında Crawley Town
14 Eylül 2021 yılında Dover Athletic
31 Mayıs 2022 yılında Crawley Town
Harry Ransom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harry Ransom şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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