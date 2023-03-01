Harry Warwick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Warwick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Warwick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harry Warwick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harry Warwick 9 Mayıs 2000 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harry Warwick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Vision yapmaktadır. Harry Warwick, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Warwick'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harry Warwick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harry Warwick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bristol R. U21
25 Ekim 2019 yılında Gosport Borough
24 Kasım 2019 yılında Bristol R. U21
9 Ocak 2020 yılında Dorchester
14 Şubat 2020 yılında Bristol R. U21
11 Eylül 2020 yılında Cardiff Met
31 Ocak 2021 yılında Bristol R. U21
2 Ağustos 2021 yılında Chippenham
18 Mart 2022 yılında Taunton Town
Harry Warwick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harry Warwick şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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