Haruki Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruki Nishimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruki Nishimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruki Nishimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruki Nishimura 19 Nisan 2003 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西村 遥己 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruki Nishimura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haruki Nishimura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Haruki Nishimura'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Haruki Nishimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruki Nishimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Haruki Nishimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruki Nishimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Haruki Nishimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruki Nishimura şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yoken SC, Figurale Sayama, Shohei HS

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.