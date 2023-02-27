Haruki Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruki Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruki Yoshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruki Yoshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruki Yoshida 29 Nisan 2003 tarihinde Suzuka, Mie şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉田 温紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruki Yoshida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Haruki Yoshida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Haruki Yoshida'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Haruki Yoshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruki Yoshida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruki Yoshida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruki Yoshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Nagoya Grampus

Haruki Yoshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruki Yoshida şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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