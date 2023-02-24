Harun Karic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Karic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Karic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Karic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Karic 30 Kasım 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Karić Harun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Karic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSA yapmaktadır. Harun Karic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Karic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Karic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Karic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harun Karic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Karic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

13 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2022 yılında OFK Gradina

1 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

Harun Karic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Karic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Harun Karic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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