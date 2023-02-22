Haruna Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruna Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruna Aliyu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haruna Aliyu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haruna Aliyu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haruna Aliyu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Haruna Aliyu'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haruna Aliyu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haruna Aliyu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haruna Aliyu şuan Doma United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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