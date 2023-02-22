Haruna Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruna Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Haruna Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haruna Aliyu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.