Haruto Kikuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruto Kikuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruto Kikuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haruto Kikuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haruto Kikuchi 18 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菊池 悠斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haruto Kikuchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Haruto Kikuchi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haruto Kikuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haruto Kikuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haruto Kikuchi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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