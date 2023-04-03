Haruto Kikuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruto Kikuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Haruto Kikuchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haruto Kikuchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.