Harvard profesöründen şoke eden iddia! Uzaylılar dünyayı ziyaret etti

Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Yanıt Sistemi tarafından tespit edilen Oumuamua isimli gök cisminin yakın tarihte dünyadan geçmesi akıllara uzaylıların dünyayı ziyaret mi ettiği sorusunu akıllara getirdi. Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb ise bu konuyla ilgili önemli açıklamalara yer verdi.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEN GEÇERKEN TESPİT EDİLDİ

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü başkanı Prof. Avi Loeb'e göre, güneş sisteminden geçerken tespit edilen bu cisim dünya dışı yaşama ait. Loeb, yakında yayımlanacak olan 'Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri' adlı kitabında bu nesne ilgili, nesnenin Vega yıldızı yönünden geldiğini ve 6 Eylül 2017'de güneş sisteminin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını söyledi.

"DÜNYA DIŞI BİR MEDENİYET TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ BİR ARAÇ"

Loeb, 'Pegasus takımyıldızına ve ötesindeki karanlığa doğru hızla hareket etti, dünyanın yakınından geçti, dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir.' dedi. Sadece 180-200 metre uzunluğunda olduğu düşünülen Oumuamua'nın, güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olduğuna inanılıyor. Loeb'e göre, bu sıradan bir cisim değil, dünya dışı bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir 'araç'. Loeb iddiasını güçlendirmek için Oumuamua'nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi profesöründen 'dünya dışı yaşam' iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler.

"GEÇİŞ YAPARKEN GÜNEŞİ İNCELEMİŞ OLABİLİR"

Loeb cismin, 'alışılmadık derecede parlak' ve yüzeyinin tipik güneş sistemi asteroitlerinden veya kuyrukluyıldızlarından en az on kat daha yansıtıcı olduğunu söyledi. Bilim insanı Loeb'i Oumuamua'nın yapay bir nesne olduğuna inandıran asıl mesele cismin güneş sisteminden geçişi sırasındaki 'Güneşe alışılmadık yakınlığı'. Loeb cismin güneşe çok yakın geçmesinin alışılmadık bir durum olduğunu, dünya dışı bir medeniyetin geçiş yaparken güneşi incelemiş olabileceğini söylüyor.

"KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞUNU GÖZLEMLEYEMEDİK"

Profesör kitabında ayrıca, Oumuamua'nın Güneş'ten uzaklaştığında yavaşlamak yerine, 'biraz, ancak istatistiksel olarak önemli ölçüde' hızlandığını yazdı. Bu tür bir hızlanma, bir kuyruklu yıldız için mümkündür çünkü yıldızdan gelen ısı, bir roket motoru gibi davranan donmuş gazları yüzeylerinden salar. Ancak Oumuamua eğer bir kuyruklı yıldız olsaydı güneşten uzaklaşırken arkasında kendine özgü bir "kuyruk" oluşturması gerekirdi fakat bunu gözlemlemedik.' dedi. Loeb kitabında bu nesnenin, dünya dışı varlıklar tarafından gönderilen disk şeklinde bir sonda veya bir 'uzay çöpü' olabileceğini iddia etti.