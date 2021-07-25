Harvardlı uzmandan korkutan açıklama "Pandemide 4. zirvenin yükselişi içindeyiz"

Koronavirüse karşı yürütülen mücadele devam ederken, uzun süren kısıtlamaların ardından hayata geçirilen normalleşme süreci vaka sayılarında yeniden artışa neden oldu. Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, uyarılarda bulunarak Türkiye'nin Kovid-19'da 4. zirvenin yükselişi içinde olduğunu söyledi.

VAKA ARTIŞ SEBEPLERİNİ SIRALADI

Altındiş bayram öncesi "Türkiye'de dördüncü bir zirve yaşanma olasılığı yüksek" uyarısında bulunmuştu. Altındiş, bayram sonrası yükselişin sebeplerine değinerek, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılması, bayram tatili ve düşük aşılama oranlarına dikkat çekti.

"AĞUSTOS KORONAVİRÜS AÇISINDAN ZOR BİR YIL OLACAK"

Altındiş koronavirüse dair artan vaka sayılarını değerlendirdiği paylaşımında "Aslında bir dejavu. Zira 1 Haziran 2020'de kısıtlamaların kaldırılması sonrasında ağustosta pek çok ilde (Ankara vb) yoğun bakımların dolduğunu görmüştük. Bayram dolayısıyla milyonların rehavetle, aşısız veya tek aşılı olarak kapalı mekanlarda buluşmaları bulaşın çok artmasına yol açıyor.

Türkiye'de halen iki doz aşısını tamamlayanların oranı nüfusun yüzde 25'i. Tek doz aşının koruması oldukça düşük (Pfizer için yüzde 30 civarında), kimi illerde aşılamalar çok çok düşük. Bu şartlarda ağustos Kovid-19 açısından zor bir ay olacak." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin delta varyantının bulaşmasını tetiklediğini ifade eden Altındiş, bunun yanında iki doz Pfizer-BioNTech aşısının varyanta karşı yüzde 87 etkili olduğunu söyledi.

Tatil haftası içinde 'on binlerce insanın enfekte olduğunu söyleyen Altındiş, "Semptomlar bulaştan altı gün sonra başlayacak, dolayısıyla vakalarda asıl artışı pazartesiden itibaren sağlık çalışanları gözlemleyecek. Devlet sayıları yine manipüle edecektir" dedi.