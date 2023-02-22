Harvey Obrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Obrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harvey Obrien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harvey Obrien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harvey Obrien 31 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harvey Obrien Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harvey Obrien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Harvey Obrien'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harvey Obrien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harvey Obrien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harvey Obrien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harvey Obrien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında UCD

Harvey Obrien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harvey Obrien şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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