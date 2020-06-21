Eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu doğrultuda Hasan Ali Kilci kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

HASAN ALİ KİLCİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

20 Şubat 1951'de Kayseri'de doğdu. Baba adı Derviş, anne adı Akkadın'dır.

Yüksek Bürokrat; Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

Kayseri Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ticaret Odaları Komisyon Üyeliği, Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcılığı, DMT (Dünya Ticaret Merkezi) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), KTO Turizm İşletmesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı yaptı. Birçok ekonomik ve sosyal kuruluşta yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak görev aldı. Erciyesspor ve Kayserispor kulüplerinde teknik adam, yönetici, asbaşkan ve başkan olarak görev üstlendi.

Kilci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEDEN ÖLDÜ?

Kayseri'deki özel bir hastanede bir süredir astım tedavisi gören ve akşam saatlerinde beyninde pıhtı meydana gelen 25. Dönem MHP Milletvekili Kilci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.