Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Eski Belediye Başkanı Başkanı Hasan Arusoğlu hayatını kaybetti. Arusoğlu'nun ölümü üzüntüye neden oldu. Bu kapsamda Hasan Arusoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

HASAN ARUSOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Hasan Arusoğlu, 1964 yılında dünyaya Şanlıurfa Bozova'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bozova'da tamamladı. 2009'da AK Parti'den Bozova Belediye Başkanı seçildi.56 yaşındaki Hasan Arusoğlu son olarak DEVA Partisi Bozova İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu. Hasan Arusoğlu evli ve 4 çocuk babasıydı.

NEDEN ÖLDÜ?

Hasan Arusoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmıştı. Şanlıurfa'da tedavi görüyordu. Gaziantep'te özel bir hastanede tedavisi süren Arusoğlu sabah saatlerin yaşamını yitirdi. Arusoğlu'nun cenazesi, Yusuf Paşa Camisinde kılınacak öğle namazı sonrası Bediüzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.