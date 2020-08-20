Hasan Bülent Kahraman kimdir? Nereli? Neden istifa etti?

İBB’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklanmıştı. Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerin yer aldığı kurulda AKP’ye yakınlığı ile bilinen akademisyen Hasan Bülent Kahraman da vardı.

Kahraman’ın İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması büyük tepki gördü. Oda Tv'nin haberine göre, Kahraman’ın Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa ettiği bildirildi.

İşte Hasan Bülent Kahraman'ın merak edilen kariyeri hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

HASAN BÜLENT KAHRAMAN KİMDİR?

1 Eylül 1957’de Kars’da doğan Hasan Bülent Kahraman, Kars’ta başladığı ilköğrenimini Ankara’da tamamladı. Hasan Bülent Kahraman, yazar, sanat eleştirmeni ve akademisyendir. Kars'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında doktora yapan Hasan Bülent Kahraman, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Princeton Üniversitesinde 'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılından itibaren bağımsız yazar, sanat eleştirmeni, küratör ve kültür eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal Gazetesi'nde yazdı. Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği de bulundu (1992-2005). 2010'dan bu yana Contemporary Istanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurlu Üyesidir. Araştırma alanları Türk siyaseti, siyasal kuramlar, sosyal kuram, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar, görsel kuram, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler kültürü olarak sıralanabilir.TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesidir.Günümüzde Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanıdır. 2015 yılında Brüksel'de gerçekleştirilen Europalia Festivalinin Sanat Direktörlüğünü yapmıştır.