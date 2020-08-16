Türk siyasetinde en önemli isimler arasında yer alan Refah Partisi eski Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici Ankara'da hayatını kaybetti. Bu durum siyaset camiasında üzüntüye neden oldu. Akabinde ise Hasan Dikici kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

HASAN DİKİCİ KİMDİR? NERELİDİR?

Hasan Dikici,1943 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretmen Okulu ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur Afşin İlçesi Haticepınar Köyü İlkokul Müdürlüğü, Pazarcık İlçesi Dağdancık Köyü İlkokul Müdürlüğü, Türkoğlu Karalar İlkokulu Müdürlüğü ve Ceceli Köyü Öğretmenliği, Bala Küçükcami Köyü İlkokul Öğretmenliği, Bala Büyükboyalı Köyü İlkokulu Müdürlüğü, Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sivil Savunma Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı, TBMM 19. ve 20. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Eski Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici (solda)

NEDEN ÖLDÜ?

Refah Partisi eski Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.Merhum Dikici’nin cenazesi bugün Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

KAÇ YAŞINDA?

1943 yılında dünyaya gelen Dikici, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.