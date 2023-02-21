Hasan Jahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Jahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Jahic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Jahic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Jahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Jahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Jahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Jahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Jahic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Jahic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Jahic 30 Temmuz 2001 tarihinde Fredrikstad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Jahić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Jahic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Hasan Jahic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hasan Jahic'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Jahic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Jahic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Jahic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Jahic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2021 yılında Mladost Kakanj

23 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2022 yılında Ml. Boleslav B

15 Şubat 2023 yılında Viagem Pribram

30 Haziran 2023 yılında Ml. Boleslav B

Hasan Jahic kimdir

Hasan Jahic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Jahic şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sarpsborg FK (-2016), Sarpsborg 08 (2017-2020)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hasan Jahic nereli

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