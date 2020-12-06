Hasan Mezarcı öldü mü? Hasan Mezarcı nasıl öldü?

Bir dönem Refah Partisi'nde milletvekilliği yapan Hasan Mezarcı'nın öldüğü iddiaları sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Peki Hasan mezarcı öldü mü? Hasan Mezarcı vefat mı etti? Hasan Mezarcı nasıl öldü?

HASAN MEZARCI ÖLDÜ MÜ?

Son olarak kadınlara tesettür zorunluluğunu kaldırdığı çıkışıyla gündeme gelen Hasan Mezarcı’nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Kendisini “Mesih” ilan eden Mezarcı’nın hayatını kaybettiğini Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Twitter hesabından dile getirdi. Özer, “Hasan Mezarcı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin!'' ifadelerini kullandı.

HASAN MEZARCI NASIL ÖLDÜ?

Gazeteci Hakan Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları yalanlarken Mezarcı ile görüştüğünü ifade etti. Aygün, “Hasan Mezarcı’yla konuştum; öldüğü iddialarını yalanladı: Mesih ölür mü!” ifadelerini kullandı.

Mezarcı’nın Twitter hesabından ise bir “dörtlük” paylaşılarak öldüğü iddiaları yalanlanmış oldu.

Hasan Mezarcı kimdir? Mesih Hasan Mezarcı nereli, kaç yaşında mesleği ne?