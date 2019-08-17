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  3. Hasan Şaş Galatasaray'dan istifa etti

Hasan Şaş Galatasaray'dan istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol takımındaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hasan Şaş Galatasaray'dan istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın.

Hasan Şaş Galatasaray'dan istifa etti

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