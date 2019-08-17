Hasan Şaş'n istifa etmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"ALLAHIN ADALETİYLE EZİLECEKSİNİZ"

Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklamasından önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adaletiyle ezileceksiniz" notunu düştü

DENİZLİSPOR TARAFTARINDAN GELEN MESAJ

Şaş, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve Denizlispor maçında taraftarlarla yaşanan tartışma sonrası Denizlispor taraftarının kendisine gönderdiği mesajı yayınladı.

DENİZLİSPOR TARAFTARI İLE TARTIŞMA YAŞADILAR

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

"BAŞKANLARINI BOŞUNA DÖVMEMİŞLER"

Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu. Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.