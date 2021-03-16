Hasan Tunçlar kimdir? Hasan Tunçlar tutuklandı mı? Hasan Tunçlar video... Sosyal medya, kızına TikTok adlı bir platformda Hasan Tunçlar adlı kişinin 15 yaşındaki kızını tacizde bulunduğu videoyla çalkalanıyor. Twitter kullanıcıları Hasan Tunçlar'ın tutuklanması için kampanya başlattı.

HASAN TUNÇLAR KİMDİR?

15 yaşındaki kız çocuğu, TikTok'ta canlı yayında babası olduğu iddia edilen Hasan Tunçlar tarafından taciz edildi.

HASAN TUNÇLAR TUTUKLANDI MI?

Hasan Tunçlar'ın kızını taciz edip pazarladığı iddia edildi.

HASAN TUNÇLAR VİDEO

Tunçlar adlı şahsın canlı yayında kızını elle taciz ettiği ve pazarladığı görüldü.. Olayın ardından ise şahsın “Elim yanlışlıkla orasına gitti diye böyle yapılır mı?” diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." denildi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.