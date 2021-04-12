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  3. Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

İstanbul Kadıköy'de bulunan Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi. Yakında açık hava iklim müzesi olarak hizmete girecek olan Gazhanenin son hali havadan görüntülendi.

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

İstanbul'da bugün aydınlanmak için elektriğin kullanıldığı bir çok alanda, eskiden havagazı kullanılıyordu. Havagazı üretilebilmek adına kurulan Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi. Tarihi yapı restorasyonun bitmesinin ardından müze gazhane olarak hizmet verecek. Müze gazhanenin içinde atölyeler, müzeler, tiyatro solanları ve restoran olacak.

İstanbul'da bulunan 4 büyük gazhaneden biri olan Hasanpaşa Gazhanesi, 1892'de hizmete girerek Anadolu Yakası'na bir asır hizmet verdikten sonra 1993 yılında kullanıma kapatılmıştı. Müze gazhane, yakın zamanda kullanıma açılarak İstanbul'un kültür sanat duraklarından biri olacak.

Öte yandan tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin son hali havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

Hasanpaşa Gazhanesinin restore edildiktikten sonraki hali havadan görüntülendi

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