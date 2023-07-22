Hasattan önce güzel bir zamda fındık üreticileri istiyor!

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde serbest piyasada oluşan fındık fiyatları uzun zamandır bu yana 60 TL'ye sabitlenirken üreticiler 2023 yılında bu fiyatların 90 liranın üzerine çıkmasını bekliyor.

Fındık üreticilerin beklentisini açıklayan Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu "Fiyat beklentimiz, her zamanki gibi 3,5 doların karşılığı olan Türk lirası. Bugünkü kura göre beklentimiz 96 lira civarı" dedi.

Geçen yıl hasat başladıktan sonra fındık alım fiyatı sezon sonrası serbest piyasada 60 TL'ye kadar yükseldi. Üreticiler ise maliyetin 45 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi. Fındık üreticileri yaklaşık 2 hafta sonra yeni sezon mahsullerini hasat etmeye ve sonrasında da pazara çıkarmaya başlayacaklar.

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"AFAKİ BİR FİYAT İSTEMİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Alaplı Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu," Fındıkta bir maliyeti var. Rekolte sebebi ile 45 TL gibi bir maliyet tahmin ediliyor. Bu maliyetin karşısında bir fiyatın oluşması bekleniyor. Biz afaki bir fiyat istemiyoruz. Bu sene fiyat beklentimiz ise, 3,5 doların karşılığı olan Türk lirası. Bugünkü kura göre beklentimiz 96 lira bir fiyatın oluşması kamuoyunu rahatlatacaktır. Türkiye fındığını yüzde 80'i ihraç ederek satışı dolar üzerinden yapılıyor. Beklentimiz 3,5 dolar değer üzerindedir. Bu çerçevede en azından 90 ile 100 lira bandında olması. Üreticimiz açısından bu fiyatın altında fiyatın açıklanması halinde, üreticimizin ciddi anlamda mağdur olacağını düşünüyorum" dedi.

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Alaplı'da 22 Temmuz Cumartesi günü serbest piyasada 50 randıman levant kalite kabuklu fındık 60 TL'den işlem görüyor.