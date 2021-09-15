Hasbihâl ne demek, TDK'ya göre Hasbihâl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hasbihâl ne demek? Hasbihâl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hasbihâl kelimesi. Peki hasbihâl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hasbihâl nedir, hasbihâl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hasbihâl kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hasbihâl kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HASBİHÂL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hasbihâl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hasbihâl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre hasbihâl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söyleşi, sohbet

HASBİHÂL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dayıyla yeğen arasında o uzun, o bitmez tükenmez hasbihâllerin mevzusu neydi?

HASBİHÂL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hasbihâl etmek