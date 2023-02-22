Hassan Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Adamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hassan Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hassan Adamu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.