Hassan Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Adamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Adamu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hassan Adamu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hassan Adamu 5 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Adamu Lawal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hassan Adamu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Adamu'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hassan Adamu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hassan Adamu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Kano Pillars
1 Ocak 2017 yılında Nasarawa United
1 Ocak 2018 yılında Kano Pillars
4 Eylül 2020 yılında Nasarawa United
1 Kasım 2021 yılında Katsina Utd.
31 Mart 2022 yılında Nasarawa United
Hassan Adamu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hassan Adamu şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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