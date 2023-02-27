Hassan Moradifard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Moradifard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Moradifard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Moradifard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Moradifard 21 Temmuz 1992 tarihinde Kuhdasht, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسن مرادی فرد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Moradifard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Moradifard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Moradifard'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hassan Moradifard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Moradifard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Moradifard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Moradifard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Steel Azin U21

1 Temmuz 2012 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2015 yılında F. Yazd

1 Temmuz 2016 yılında Shahin

1 Temmuz 2017 yılında Sh. Hamedan

1 Temmuz 2018 yılında Khosheh Talaei

9 Şubat 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

16 Temmuz 2022 yılında Mes Kerman

Hassan Moradifard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Moradifard şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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