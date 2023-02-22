Hassan Oladimeji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Oladimeji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Oladimeji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hassan Oladimeji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hassan Oladimeji 14 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hassan Oladimeji Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Hassan Oladimeji'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hassan Oladimeji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hassan Oladimeji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hassan Oladimeji şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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