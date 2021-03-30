Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekanik aletler veya elektrikli ve optik aletlerin mekanik kısımlarını yapan, tadil eden, birleştiren ve tamir eden kişidir.

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Maaşları

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Ne İş Yapar?

Hassas ve Dakik Aletler İmalat İşçisi ve Tamircisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve şartnameleri incelemek,

b) Metal, plastik veya cam gibi malzemeyi seçmek ve işaretlemek,

c) Malzemeyi hassas ölçülere göre kesmek, taşlamak, düzeltmek ve diğer surette şekillendirmek için ölçme aletleri, el ve makine takımları kullanmak,

d) Metal parçaları ihtiyaca göre pirinç kaynağı ve lehimle tutturmak, sertleştirmek, tavlamak ve bunlara su vermek,

e) Parçaları birleştirmek ve bu suretle meydana gelen aletin verimli çalışmasını sağlamak,

f) Metal, kemik, plastik, cam veya diğer malzeme üzerinde çalışmak,

g) Aletleri ve muhafazalarını boyamak, vernik, cilalı boya ve oyma işleriyle veya diğer işlemlerle ıslah etmek,

h) Havalı hidrolik veya mekanik ölçü aletleri ve göstergeler gibi belirli tip aletler üzerinde ihtisası bulunabilir,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

El Sanatları Çalışanları meslek grubudur.

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi mesleğinin meslek kodu 7311.04 olarak belirlenmiştir.

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