Hassen Haddad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassen Haddad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassen Haddad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassen Haddad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassen Haddad 12 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İtalya,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassen Haddad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mediastar International Group yapmaktadır. Hassen Haddad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hassen Haddad'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hassen Haddad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassen Haddad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassen Haddad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassen Haddad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Boca Gibraltar

9 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında La Fiorita

8 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında FC Chiasso

Hassen Haddad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassen Haddad şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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