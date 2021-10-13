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Hassiyum ne demek, TDK'ya göre Hassiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hassiyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hassiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hassiyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hassiyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hassiyum ne demek, TDK'ya göre Hassiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hassiyum ne demek? Hassiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hassiyum kelimesi. Peki hassiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hassiyum nedir, hassiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HASSİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hassiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hassiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Hs)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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