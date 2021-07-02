Hasta Bakım, Hasta Kabul Kayıt ve Hasta Danışmanı iş ilanları: İŞKUR en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor 2021 Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel hastanelere KPSS şartsız geçici ve sürekli işçi alınacak. Pandemi nedeniyle müracaatlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Hasta bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımları için başvuru şartları ve başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanlarına yenileri eklendi. Türkiye'nin bir çok ilinde özel hastanelere Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi, Hasta Danışmanı alınacak. Toplam 180 kişinin alınacağı işler için adaylarda aranan belli kriterler var. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken başvuru şartları şunlardır; GENEL BAŞVURU ŞARTLARI Genel şartlar şu şekilde: En az ilkokul mezunu (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir) MS Office programlarını bilen, Etkili iletişim kurabilme becerisine sahip, Hasta ve hasta yakını psikolojisini önemseyen, Hizmet sunumunda " hasta memnuniyetini" gözeten, Ekip ruhu taşıyan, Yoğun çalışma temposuna uyum gösterebilecek, Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip, Kişisel görünümüne ve bakımına dikkat eden, Vardiyalı çalışmaya uygun olan BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Hastanelerde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler başvurularını aşağıdaki link üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yapabilecek. HASTA BAKIM ELEMANI İÇİN TIKLAYIN HASTA KABUL VE KAYIT ELEMANI İÇİN TIKLAYIN HASTA DANIŞMANI ELEMANI İÇİN TIKLAYIN Gülistan Başköy Eğitim Editörü