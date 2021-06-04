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Hasta Hakları Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Hasta Hakları Sorumlusu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Hasta Hakları Sorumlusu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hasta Hakları Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4229.08

Meslek Adı : Hasta Hakları Sorumlusu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

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Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Hasta Hakları Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) mesleği için “1311.03” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı mesleği için “3112.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Hasta Hakları Sorumlusu Meslek Kodu “4229.08” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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