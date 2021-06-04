Hasta Hakları Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Hasta Hakları Sorumlusu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Hasta Hakları Sorumlusu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 4229.08
Meslek Adı : Hasta Hakları Sorumlusu
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Hasta Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Hasta Hakları Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) mesleği için “1311.03” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı mesleği için “3112.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;