Hasta Kabul Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4229.09

Meslek Adı : Hasta Kabul Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hastane veya diğer sağlık kuruluşlarında, hastaların yatış ve çıkış işlemleri ile doğumlar ve ölümler ile ilgili işlemleri yapan personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Kabul Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmak,

b) Sosyo ekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler Bölümü ile görüştürülmelerini sağlamak,

c) Hasta yatış dosyalarını düzenleyerek dosya içine konulan gerekli belgeleri doldurmak,

d) Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirmek,

e) Servislerde yatan günlük hasta mevcutlarının toplamını liste halinde halkla ilişkiler bölümüne göndermek,

f) Hasta çıkışı esnasında hasta dosyaları üzerinde gerekli işlemleri yapmak,

g) İşlemi biten dosyaları arşive göndermek,

h) Doğum ve ölüm tutanaklarını düzenlemek ve ilgili birime göndermek,

i) Hasta kabuldeki haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütmek,

j) Hasta kabul bölümünde kullanılacak olan sarf malzemelerin temini ile ilgili yazışmaları yapmak,

k) Malzeme temini işlemlerini takip etmek,

l) Hasta kabul bölümünde kullanılacak olan demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek,

m) Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtlar tutmak, formları doldurmak ve ilgili birime göndermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Hasta Kabul Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü mesleği için “7223.62” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Hasta Kabul Görevlisi Meslek Kodu “4229.09” olarak belirlenmiştir.

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